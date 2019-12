EarthNight: Apokalyptischer Drachen-Plattformer für PC, PlayStation 4 und Switch im Anflug - 4Players.de

Screenshot - EarthNight (PC) Screenshot - EarthNight (PC) Screenshot - EarthNight (PC) Screenshot - EarthNight (PC) Screenshot - EarthNight (PC) Screenshot - EarthNight (PC) Screenshot - EarthNight (PC) Screenshot - EarthNight (PC) Screenshot - EarthNight (PC) Screenshot - EarthNight (PC)

Am 3. Dezember 2019 landet der apokalyptische Drachen-Plattformer (Jump-&-Run) EarthNight auf PC, Mac, PlayStation 4 und Switch (13,99 Euro). In dem Debüttitel von Cleaversoft kämpfen die beiden Protagonisten Stanley und Sydney gegen Drachen, welche die Herrschaft über die Erde übernommen haben. Die überlebenden Menschen sind in eine Weltraumkolonie geflüchtet und deswegen beginnt jedes Level zunächst mit einem Anflug auf die Erde.Die Entwickler erklären: "Während Stanley mit einem Schwert bewaffnet ist, kann sich Sydney auf ihre übermenschlichen Fähigkeiten verlassen. Die unterschiedliche Herangehensweise spiegelt sich auch in der Spielstil wider. Stanley kann aufgrund seiner kräftigen Statur besonders hoch und weit springen, während Sidney in der Luft ein zweites Mal abheben kann und mit ihrem Air-Dash die Flucht nach vorne sucht. Jedes EarthNight-Level wird prozedural generiert und beinhaltet mehrere Ausgänge und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Der Sieg über Drachen wird mit Dracheneiern und mysteriösen Objekten belohnt, die mächtige Upgrades freischalten.""EarthNight wurde von Paul 'Mathattan' Davey handgezeichnet. Für den Titel sind mehr als 10.000 Frames für die Animationen angefertigt worden. Paul 'Chipocrite' Weinstein komponierte den passenden Soundtrack zum Spiel, indem er Chiptunes, die (...) von einem echten Game Boy stammen, mit modernen Instrumenten abmischte", heißt es weiter."EarthNight ist das Ergebnis von sieben Jahre harter Arbeit von talentierten Künstlern und wir sind unglaublich stolz darauf, das finale Produkt mit der Welt teilen zu können", sagt Rich Siegel, Gründer von Cleaversoft. "Wir hoffen, dass Spieler der Nintendo Switch-, PlayStation 4- und PC-Version genauso aufgeregt sind gen Erde zu fliegen, wie wir es sind, ihnen dabei zuzusehen."Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer