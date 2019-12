Neon Noodles - Cyberpunk Kitchen Automation: Küchenautomatisierung puzzelt sich in den Early Access - 4Players.de

Screenshot - Neon Noodles - Cyberpunk Kitchen Automation (PC) Screenshot - Neon Noodles - Cyberpunk Kitchen Automation (PC) Screenshot - Neon Noodles - Cyberpunk Kitchen Automation (PC) Screenshot - Neon Noodles - Cyberpunk Kitchen Automation (PC) Screenshot - Neon Noodles - Cyberpunk Kitchen Automation (PC) Screenshot - Neon Noodles - Cyberpunk Kitchen Automation (PC)

Das kanadische Indie-Studio Vivid Helix Semispheres ) hat den nach eigenen Angaben von Zachtronics' Automatisierungsspielen wie Opus Magnum inspirierten Küchen-Puzzler Neon Noodles - Cyberpunk Kitchen Automation am 29. November 2019 im Early Access für PC veröffentlicht, wo er in ca. sechs Monaten zusammen mit der Community zur Marktreife gebracht werden soll.Auf Steam schlägt der Download aktuell mit 12,49 Euro zu Buche. Bis zur Fertigstellung soll der Preis aber noch ansteigen. Eine kostenlose Demoversion steht bereit. Nicht näher spezifizierte Konsolenumsetzungen sind ebenfalls geplant. In der Automatisierungsküche soll man Maschinen aus 200 Zutaten über 100 Gerichte zubereiten lassen können.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer