Blood of Steel: Die mittelalterlichen Schlachten beginnen Ende Februar

Das mittelalterliche Echtzeit-Strategiespiel Blood of Steel wird doch nicht am 9. Januar, sondern erst am 20. Februar 2020 für PC erscheinen, wie Evolution Studio und YC Games bekannt geben. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll in den Feinschliff des Free-to-play-Titels fließen. Zudem teilt man mit, dass die im in-Game-Shop angebotenen Waffen und Charaktere rein kosmetischer Natur sein werden. Auf Steam kann nach wie vor eine kostenlose Demo heruntergeladen kann.Die chinesischen Entwickler bezeichnen den Titel als PvP-MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) mit historischen Helden wie Jeanne d'Arc, Julius Cäsar und Alexander dem Großen. Gekämpft wird in legionsbasierten Schlachten mit fünf gegen fünf, sieben gegen sieben oder zehn gegen zehn Teilnehmern, in denen jeder Spieler bis zu 40 KI-Soldaten im Schlepptau hat. Außerdem soll es arenabasierte Einzelduelle geben.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer