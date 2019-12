Pile Up!: Kooperativer 3D-Plattformer für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Pile Up! (PC) Screenshot - Pile Up! (PC) Screenshot - Pile Up! (PC) Screenshot - Pile Up! (PC) Screenshot - Pile Up! (PC) Screenshot - Pile Up! (PC) Screenshot - Pile Up! (PC) Screenshot - Pile Up! (PC)

HandyGames und der französische Entwickler Seed by Seed haben den kooperativen 3D-Plattformer Pile Up! angekündigt, der 2020 für PC ( Steam itch.io ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. In Pile Up! können sich bis zu vier Spieler aufeinanderstapeln, um Hindernisse zu überwinden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Kartons sin toll! Sie sind leicht, ausgesprochen robust und können bis zur Spitze des Eiffelturms gestapelt werden! Mach sie auf, schau' rein, werden ein Boxling und erlebe familienfreundliche Koop-Abenteuer, während du mit deinen Freunden als Team Rätsel und Quests löst! Erkundet gemeinsam eine farbenfrohe Welt aus Pappe und besucht die freundlichen Bürger sonnenverwöhnter Inseln, bernsteinfarbener Wälder und leuchtender Höhlen! Zusammen spielen, zusammenbleiben, zusammen denken - Pile Up!Pile Up! ist ein familienfreundlicher kooperativer 3D-Plattformer für 1 bis 4 Spieler! Hochspringen, runterrutschen, zusammen spielen und die Last tragen! Koordiniere mit deinen Freunden oder verlass' dich auf deine eigene Kreativität, um durch eine farbenfrohe Pappwelt voller einzigartiger Level zu navigieren, in der du auf die freundlichsten Kartons treffen wirst, die du je gesehen hast! Oder lehn' dich einfach zurück und fordere deine Freunde zu actiongeladenen Runden Boxball, Pile of Dunk oder Tic Pile Toe heraus!"Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer