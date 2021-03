Pile Up! Box by Box: Kooperativer 3D-Plattformer für PC erschienen, Konsolen folgen

Türmt euch gegenseitig auf!

Ein fröhliches Abenteuer für 1 bis 4 Spieler

Niedliche bunte Pappwelten und Kreaturen zum Entdecken

Unzählige Rätsel, die Kreativität fördern

Fordere deine Freunde in Minigames heraus!

Dynamische Rätsel- und Weltanpassung durch Skalierung bei verschiedener Spieleranzahl.

Wähle deinen eigenen Boxling-Style mit individuellen Skins

Am 18. März 2021 haben HandyGames und der französische Entwickler Seed by Seed den kooperativen 3D-Plattformer Pile Up! Box by Box für PC veröffentlicht. Auf Steam und GOG wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Die Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen im Sommer folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Beim familienfreundlichen kooperativen 3D-Plattformer Pile Up! rappelt’s im Karton! Hüpft, stapelt, spielt zusammen und tragt euch Huckepack! Koordiniere dich mit deinen Freunden oder verlasse dich auf deine eigene Kreativität, um Pappwelten voller einzigartig freudiger Level zu durchqueren. Löse Rätsel und meistere Quests und hilf den freundlichen Bewohnern von sonnigen Inseln, bernsteinfarbenen Wäldern, magischen Höhlen und besuche das fantastische Vogeltheater. Oder fordere deine Freunde in actiongeladenen Runden Boxball, Basketball oder Tic Pile Toe heraus! Spielt zusammen, steckt eure Köpfe zusammen, grübelt zusammen - und türmt euch auf!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer