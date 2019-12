Starship Troopers - Terran Command: Echtzeit-Strategie für PC auf Basis des Films: Möchten Sie mehr wissen? - 4Players.de

Screenshot - Starship Troopers - Terran Command (PC) Screenshot - Starship Troopers - Terran Command (PC) Screenshot - Starship Troopers - Terran Command (PC) Screenshot - Starship Troopers - Terran Command (PC) Screenshot - Starship Troopers - Terran Command (PC)

Mit Starship Troopers - Terran Command ist ein neues Echtzeit-Strategiespiel für PC angekündigt worden. Das Spiel auf Basis des Kinofilms aus dem Jahr 1997 (TriStar Pictures) soll klassische Echtzeit-Strategie-Elemente mit Tower Defense, taktischem Truppen-Management und Survival-Elementen vermischen."Moderne Strategiespiele sind temporeich und verbinden Einheitenmanagement, Überleben und fesselndes Storytelling. Nichts ist für diese Art von Gameplay besser geeignet als das Starship-Troopers-Universum, in dem es ein anhaltendes Gefühl von Gefahr und Unsicherheit gibt", sagte Iain McNeil, Development Director bei Slitherine.In der Kampagne wird man um die Kontrolle eines ganzen Planeten kämpfen. Die Handlung und die Missionen sollen von den Entscheidungen und den Erfolgen auf den einzelnen Schlachtfeldern (Missionen) abhängen. Die Kampagnen sollen dynamisch generiert werden. Dutzende von Einheitentypen mit eigenen Spezialfähigkeiten werden versprochen (z.B. Mobile Infanterie, Rocket Trooper, Engineers (Geschütztürme, Minen, Barrikaden), Marodeure, TAC Fighter). Die Spezialaktionen werden im Kampf gegen die zahlenmäßig übermächtigen Arachnoiden dringend nötig sein. Die Streitkräfte der terranischen Förderation wird man mithilfe eines Technologiebaums ausbauen und optimieren können. Führungscharaktere, die sich im Laufe der Kampagne verbessern lassen, können bestimmten Einheiten zugeordnet werden. Geländeerhöhungen, Sichtlinie und Schusslinie sollen simuliert werden.Entwickelt wird der Titel von dem belgischen Studio The Artistocrats (Order of Battle: World War II). Publisher ist Slitherine (Close Combat, Warhammer 40.000: Gladius, Battlestar Galactica Deadlock, Field of Glory). Starship Troopers - Terran Command wird später im Jahr 2020 erscheinen.