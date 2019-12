Children of the Eclipse: Zweistick-Shooter soll 2020 erscheinen - 4Players.de

Screenshot - Children of the Eclipse (PC) Screenshot - Children of the Eclipse (PC) Screenshot - Children of the Eclipse (PC) Screenshot - Children of the Eclipse (PC) Screenshot - Children of the Eclipse (PC) Screenshot - Children of the Eclipse (PC)

Nutfarm Games hat Children of the Eclipse angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Zweistick-Shooter, in dem man sich gemeinsam durch eine utopische Science-Fiction-Welt ballert. Zur Not kann aber auch die KI den Mitstreiter übernehmen. Als Besonderheit heben die Entwickler neben dem Soundtrack und der zerstörbaren Umgebung die einzigartigen Waffensysteme sowie freischaltbaren Spezialfähigkeiten für jede Figur hervor.Children of the Eclipse soll im nächsten Jahr für PC erscheinen. Bei Steam ist bereits eine Shop-Seite eingerichtet worden. Erste Eindrücke von der Action vermitteln erste Spielszenen aus der Pre-Alpha-Version:Letztes aktuelles Video: Pre-Alpha Gameplay