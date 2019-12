Ride 4: "Wegweisende Sandbox-Erfahrung" angekündigt; kaum Details genannt - 4Players.de

Milestone hat die Entwicklung von Ride 4 angekündigt - ohne viele Details oder gar die Plattformen/Systeme zu verraten. Das Motorrad-Rennspiel soll jedenfalls eine "wegweisende Sandbox-Erfahrung für alle Motorsport-Enthusiasten" bieten. Realismus und Präzision sollen "ein nie dagewesenes Level" erreichen, heißt es vollmundig in der nahezu inhaltslosen Pressemitteilung. Abschließend wurde eine Zusammenarbeit mit Yamaha Motor Europe bekanntgegeben - als Tribut an die digitale und reale Leidenschaft für Zweiräder.Der Publisher schreibt über die Ride-Reihe: "Seit dem Serienstart 2015 hat sich Ride als Tribut an die Motorrad-Kultur etabliert. Die Spiele sind einzigartig in ihrem Genre, unter anderem wegen der hohen Anzahl unterschiedlicher Fahrzeuge, der detailgetreuen Motorradmodelle und dem Nervenkitzel ihres Rennspiel-Erlebnisses. Das Ride-Franchise begeistert über 1,5 Millionen Spieler, die die gleiche Leidenschaft für Motorradrennen teilen; eine leidenschaftliche Community, die mit einigen Zahlen leicht beschrieben werden kann: 52 Millionen gekaufte Motorräder, 238 Millionen absolvierte Rennen und mehr als 233 Milliarden zurückgelegte Kilometer, was über 780 Reisen zur Sonne und zurück entspricht."Letztes aktuelles Video: Teaser