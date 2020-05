Ride 4: Motorrad-Rennspiel wird Anfang Oktober erscheinen

Screenshot - Ride 4 (PC) Screenshot - Ride 4 (PC) Screenshot - Ride 4 (PC) Screenshot - Ride 4 (PC) Screenshot - Ride 4 (PC) Screenshot - Ride 4 (PC) Screenshot - Ride 4 (PC) Screenshot - Ride 4 (PC) Screenshot - Ride 4 (PC) Screenshot - Ride 4 (PC)

Milestone meldet, dass Ride 4 am 8. Oktober 2020 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One an den Start gehen wird. Der neue Karrieremodus soll den Spielern die volle Kontrolle über den Weg an die Spitze überlassen - von lokalen bis zu internationalen Ligen. Jede Entscheidung soll den persönlichen Karriereweg beeinflussen und die Teilnahme an speziellen Events, Rennen und Herausforderungen ermöglichen. Im neuen Ausdauer-Modus sollen "die geübtesten Fahrer auf die Probe" gestellt werden. Die Gegner-KI wird auf dem Artificial Neural Network Agent (A.N.N.A.) basieren - aus der MotoGP-Reihe. "Dedicated Server" für den Mehrspieler-Modus werden versprochen.Folgende Verbesserungen und Neuerungen erwähnen die Entwickler: "RIDE 4 beeindruckt in diesem Modus mit nie dagewesenem Realismus und verblüffender Authentizität: Dynamisches Wetter und Lichteffekte sowie Boxenstopps für Benzin und Reifen. Zusätzlich müssen die Spieler stets die perfekte Taktik wählen und strategische Entscheidungen im richtigen Moment treffen. (...) RIDE 4 bietet einen atemberaubenden Detailgrad, modernste Grafik und originale CAD- und 3D-Scans der Modelle, um die ikonischsten, seltensten und exklusivsten Motorräder zum Leben zu erwecken. Jedes Detail der Motorräder wurde sorgfältig und detailgetreu ins Spiel implementiert, inklusive dem Cockpit. Beispielsweise verändern sich die Daten auf den Dashboards in Echtzeit: Geschwindigkeit, Temperatur und Traktionskontrolle werden realistisch abgebildet. Sogar der Öl-Behälter wird von den Bewegungen des Motorrads beeinflusst. Zur Digitalisierung der Rennstrecken wurden Laserscans und Drohnen verwendet. Die ikonischsten und beliebtesten Strecken sind realistischer als je zuvor."Für RIDE 4 schloss sich Milestone mit Yamaha Motor und Bridgestone zusammen. "Mit dem RIDE-Franchise wollten wir eine einzigartige IP für alle Zweiradfans schaffen. Fünf Jahre später zeigen uns der unglaubliche Grad an Realismus und die atemberaubende Grafik, die Tiefe des Gameplays sowie unsere Partner, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben, um das ultimative Rennerlebnis zu erschaffen", sagt Luisa Bixio, CEO von Milestone.Paolo Pavesio, Marketing und Motorsport Direktor von Yamaha Motor Europa fügt hinzu: "Rennen und Adrenalin sind seit Yamahas Gründung vor 65 Jahren fest in unserer DNA verwurzelt. Es ist daher fast selbstverständlich, dass wir eine Partnerschaft mit einem der größten Namen der globalen Motorrad-Gaming-Industrie eingehen: Milestone. Wir streben danach, unseren Kunden und Motorradfans Emotionen und aufregende Momente bieten zu können. Mit Milestone und RIDE 4 möchten wir weitere Fans ansprechen, die unsere Passion für Zweiräder teilen – sei es virtuell oder in der realen Welt. Die Liebe zum Motorrad ist die gleiche und wir heißen auch virtuelle Spieler in unserer Familie willkommen. Wir bringen unser Engagement im eSport- und Gaming-Bereich mit RIDE 4 auf ein neues Niveau. Für das kommende Jahr planen wir einzigartige Events: On- und Offline.""Als ein führendes Unternehmen im globalen Mobilitätssektor, mit einem großen Portfolio an Produkten, inklusive Motorradreifen, sehen wir in der Partnerschaft mit Milestone den perfekten Einstieg in den virtuellen Bereich. Milestone ist anerkannt führend in der Entwicklung von Motorradsimulationen", sagt Nico Thuy, Head of Motorcycle Business bei Bridgestone EMIA. "Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Wegen mit unseren Kunden und der Motorrad-Community zu interagieren, während wir gleichzeitig die Qualität unserer Produkte zeigen können. RIDE 4 ist für uns eine einmalige Möglichkeit genau dies zu tun."Letztes aktuelles Video: Ankündigung