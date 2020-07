Ride 4: Special Edition bestätigt; Rennstrecken und Motorräder im Trailer

Das italienische Studio Milestone gibt im folgenden "Spielszenen-Trailer" einen Einblick in Ride 4 . Die Entwickler zeigen unterschiedliche Rennstrecken und Motorräder."Sogar die Cockpits sind perfekte Reproduktionen der Originale, sowohl designtechnisch als auch in Bezug auf die dynamischen Elemente. Die Daten auf der Anzeige verändern sich in Echtzeit: Geschwindigkeit, Temperatur, Traktionskontrolle ... sogar das Öl vibriert mit den Bewegungen des Motorrads", verspricht der Hersteller in der Pressemitteilung.Ride 4 wird ebenfalls als physische Special Edition für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Diese Edition umfasst ein Steelbook (der Yamaha R1 2020 gewidmet) und den Season Pass, der insgesamt 65 Bikes, zwei Strecken und 150 Events umfasst. Das Motorrad-Rennspiel erscheint am 8. Oktober für PC (Steam), PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer