Pathfinder: Wrath of the Righteous: Kickstarter-Kampagne für das Rollenspiel war erfolgreich + Video

Aktualisierung vom 06. Februar 2020, 13:25 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 04. Februar 2020, 18:26 Uhr:

"Es lässt uns auch die Möglichkeit, noch mehr Inhalte zu liefern, wie zum Beispiel neue Klassen, Rassen und Begleiter."



Die Kickstarter-Kampagne von Pathfinder: Wrath of the Righteous war erfolgreich. Die grundlegende Finanzierung des PC-Rollenspiels ist damit gesichert. Fortan werden Zusatzziele ausgeschrieben. Die neue Klasse "Warpriest" bei 370.000 Dollar ist schon erreicht worden. Kommen mehr als 475.000 Dollar zusammen, wird Woljif Jefto (Mitglied einer Räuberbande) als neuer Begleiter eingebaut. Aktuell steht der Geldzähler bei fast 460.000 Dollar.Owlcat Games hat die Kickstarter-Kampagne für das Rollenspiel Pathfinder: Wrath of the Righteous gestartet. Das Finanzierungsziel liegt bei 300.000 Dollar. Dieses Projekt wird nur finanziert, wenn es das festgelegte Finanzierungsziel bis zum 11. März 2020 um 08:00 Uhr erreicht wurde. Pathfinder: Wrath of the Righteous basiert auf Paizos gleichnamigem Tabletop-Rollenspiel und wird voraussichtlich im Juni 2021 für PC über Steam und GOG erscheinen. Mit ca. 26 Euro kann man eine digitale Version des Spiels unterstützen.Zusätzlich zu den Klassen aus Pathfinder: Kingmaker wird es fünf weitere Klassen geben: Arkanist, Blutrünstiger, Schamane, Orakel und Hexe. Außerdem gibt es eine neue Rasse halb-untoter Sterblicher namens Dhampire. Die Anzahl der Archetypen pro Klasse wird auf fünf erhöht. Weitere Informationen zu den mythischen Pfaden, weiteren Features und den Crowdfunding-Zielen findet ihr auf der Kickstarter-Seite Zum Start der Kampagne zeigt das Studio in einem Video erste animierte Zwischensequenzen und Spielinhalte der Pre-Alpha-Version."Pathfinder: Wrath of the Righteous ist ein episches Abenteuer, in dem der Spieler als einer der sechs mythischen Charaktertypen - der wohlwollende Engel, der rasende Dämon, der mächtige Lich, der gerissene Trickster, der gesetzestreue Aeon und der rebellische Azata - seine Reise beginnt und stetig an Macht hinzu gewinnt. Jede Handlung erlaubt es dem Spieler, einem bestimmten Mythischen Pfad zu folgen. Die Entwicklung zu einem der mächtigen Wesen hat nicht nur Folgen auf die Geschichte, sondern verändert das Aussehen des Charakters und lässt den Spieler auf bestimmt Fähigkeiten zugreifen", erklären die Entwickler. "Die neu vorgestellten Mythischen Pfade sind die des kosmischen Richters der Aeon, der in die Vergangenheit reisen kann, des Dämons, welcher als impulsive Kreatur jederzeit kurz vor dem Kontrollverlust steht, und des Kriegers der Azata, ein unschuldiger und unaufhaltsamer Verfechter des Guten. Spieler, welche die göttlichen Mächte ignorieren, können ebenfalls zu Legenden werden - als Sterblicher, der keinerlei Hilfe einer Gottheit braucht, um Menschen zu inspirieren und die Dämonen-Herrscher auszutreiben.""Unsere Kickstarter-Kampagne wird eurer Truppe die Möglichkeit geben, jeden Mythischen Pfad in exklusiven neuen Geschichten und Fähigkeiten zu erleben, welche einen wirklichen Einfluss auf die Spielwelt haben", sagt Alexander Mishulin, Creative Director.