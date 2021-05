Pathfinder: Wrath of the Righteous: Der Kreuzzug beginnt im September

Screenshot - Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC) Screenshot - Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC) Screenshot - Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC) Screenshot - Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC) Screenshot - Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC) Screenshot - Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC) Screenshot - Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC) Screenshot - Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC) Screenshot - Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC) Screenshot - Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC) Screenshot - Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC)

Das Taktik-Rollenspiel Pathfinder: Wrath of the Righteous wird am 2. September 2021 via Steam und GOG für PC erscheinen, wie Owlcat Games bekannt geben. Darüber hinaus möchte man sich in naher Zukunft zu den Veröffentlichungsplänen einer nicht näher erläuterten Konsolen-Umsetzung äußern. Der Vorgänger Pathfinder: Kingmaker ist seinerzeit auch für PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Außerdem ist ab sofort die zweite Beta des Fantasy-Kreuzzugs (zur Vorschau ) für alle berechtigten Unterstützer der Kickstarter- und Slacker Backer-Kampagnen per Steam erhältlich: "Fans mit Zugriff auf die erste Beta können einfach ihr Spiel updaten, um die zweite Beta zu erhalten. Die zweite Beta ist die letzte Möglichkeit zum Testen des Spiels vor dem Launch. Sie umfasst wie die erste Beta die ersten vier Kapitel des Spiels, außerdem neue Inhalte wie die Kreuzzugs-Spielmechanik, zusätzliche Nebenquests und vieles mehr.Eines der zentralen Features der zweiten Beta von Pathfinder: Wrath of the Righteous ist die Kreuzzugs-Mechanik. Wie der Name schon verrät, können Spieler eine Armee von Kreuzfahrern anführen und gegen dämonische Feinde kämpfen. Das Feature umfasst strategisches Armee-Management und taktische, rundenbasierte Gefechte, angelehnt an Heroes of Might and Magic III classics. Zusätzlich stehen in der zweiten Beta neue Nebenquests zur Verfügung und auch eine sprechende, verzauberte Waffe hält als Mini-Begleiter Einzug ins Spiel. Finnean, so der Name der Waffe, wurde nach Erreichen eines Kickstarter-Ziels entwickelt und steht den Spielern in den Ancentries und dem Wonder Shop zur Verfügung.Es gibt aber noch andere Features, die ebenfalls in der zweiten Beta ihr Debüt feiern. Dazu gehören das neue Wettersystem, welches Wind, Schnee, Regen und Gewitter simuliert oder die Möglichkeit, Feinden einzelne Gliedmaßen abzutrennen. Die von Slacker Backer ermöglichten Dinosaurier-Reittiere und das finale UI-Design für die meisten Ingame-Systeme inklusive des Kampfs, der Charaktererstellung und des Inventars halten ebenfalls Einzug in die Beta-Version. Auch bessere Tutorials für Neulinge, neue Assets, Balanceverbesserungen für den Core-Schwierigkeitsgrad und neue Fähigkeiten und Archetypen für bestimmte Klassen sind in der neuen Beta enthalten."Letztes aktuelles Video: Combat Gameplay Trailer