Seek Hearts: PS4-Start des Sci-Fi-Fantasy-Rollenspiels

Am 28. Oktober 2020 haben Kemco und Exe-Create das bereits für Android, iOS, PC, Xbox One und Nintendo Switch erschienene Science-Fantasy-Rollenspiel Seek Hearts auch für PlayStation 4 veröffentlichen. Der Download via PlayStation Store kostet 14,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Izen, dessen Gedanken um die Frage Kreisen wozu und von wem er erschaffen wurde, begibt sich auf eine Reise, um seinen Ursprung zu entdecken. Allerdings übersehen er und die, die ihn auf der Suche nach Antworten zu diesem Mysterium begleiten, einen Schatten, der sich an sie anschleicht, um sie aufzuhalten...Verbessere Izens Fähigkeiten mit Arm-/Bein-Komponenten, Kernen und Chips, aktiviere den Rüstungsantrieb und kämpfe mit Hilfe von Feen! Verleihe dem Leben mit Titeln etwas Würze, geniesse die kostenlose Einrichtung von Kampfgeschwindigkeit und entdecke Raten! Erhalte unkompliziert Gegenstände von Feen, die sich in Strümpfen verstecken! Dich erwarten jede Menge Extra-Inhalte wie eine Kampfarena und mehr!"Letztes aktuelles Video: Trailer