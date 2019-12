HammerHelm: SOEDESCO steigt als Publisher des zwergischen Aufbau-Rollenspiels ein - 4Players.de

Baue eine Stadt mit über 30 Strukturen, in denen du Gegenstände herstellen und kaufen kannst

Erkunde die Welt und ihre vielen Kreaturen in den Verliesen, Höhlen, Minen und mehr

Schließe Quests ab und verwalte deine Stadt, um sicherzustellen, dass die Bürger glücklich und sicher sind

Bekämpfe gefährliche Feinde in einem schnellen, actiongeladenen Kampfsystem

Indie-Entwickler SuperSixStudios ist eine Partnerschaft mit SOEDESCO eingegangen , um HammerHelm für PC zu veröffentlichen. Das Rollenspiel, in dem man als verstoßener Zwerg eine eigene Stadt errichtet, befindet sich seit Juli 2017 im Early Access auf Steam , wo es aktuell 14,99 Euro kostet und schon über 450 Updates erfahren habe. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 83 Prozent von 99 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "In HammerHelm erschaffen die Spieler ihren eigenen Zwergencharakter und beginnen ein neues Leben unter freiem Himmel. Aus ihrer Heimat verbannt wegen der Idee, dass Zwerge überirdisch leben können, können die Spieler eine neue Stadt bauen, die andere Zwerge mit der gleichen Ideologie anzieht. Als Anführer sorgen die Spieler dafür, dass die Stadtbewohner sicher und glücklich sind, während sie Quests abschließen, um ihre Stadt zum Erfolg zu führen. Doch mit dem Wachstum der Stadt wächst auch die Gefahr. Die Spieler müssen Feinde bekämpfen und die Gefahren dieses neuen Landes überwinden, um ihre Stadt und die Zukunft ihrer Gemeinschaft zu schützen. Um zu beweisen, dass Zwerge überirdisch leben können, müssen die Spieler ihre Stadt ausbauen und sie so gut wie möglich gestalten."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer