HammerHelm: Zwergisches Städtebau-Abenteuer lässt den Early Access hinter sich

Baue eine Stadt mit über 45 Strukturen, in denen du Gegenstände herstellen und kaufen kannst

Erkunde die Welt und ihre vielen Kreaturen in den Verliesen, Höhlen, Minen und mehr

Schließe Quests ab und verwalte deine Stadt, um sicherzustellen, dass die Bürger glücklich und sicher sind

Bekämpfe gefährliche Feinde in einem schnellen, actiongeladenen Kampfsystem

Am 29. April 2021 haben SOEDESCO und Solo-Entwickler Jonathan Hanna alias SuperSixStudios das Fantasy-Aufbau-Rollenspiel HammerHelm für PC veröffentlicht und den Early Access nach über dreieinhalb Jahren offiziell beendet. Der Download via Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, kostet 14,99 Euro.Spielbeschreibung des Herstellers: "In HammerHelm bauen die Spieler eine Stadt von Grund auf neu und erkunden sie aus der Third-Person-Perspektive. Darüber hinaus können sie als Teil der Geschichte auch mit den dort lebenden Einwohnern interagieren. Als Anführer der Stadt muss der Spieler für die Sicherheit und das Wohlergehen der Stadtbewohner sorgen und Quests erfüllen, damit die Stadt gedeiht. Es warten Feinde, die es zu bekämpfen gilt, wertvolle Ressourcen zum Sammeln, Gegenstände zum Herstellen und neue Strukturen, die errichtet werden müssen. HammerHelm bietet eine Menge zu entdecken, während die Stadt Stück für Stück wächst."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer