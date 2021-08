The Outlast Trials: Erste Spielszenen enthüllt und Verschiebung auf 2022

Im Rahmen der gamescom Opening Night hat Red Barrels erstmals Spielszenen aus The Outlast Trials gezeigt, dem kommenden Koop-Ableger der Survival-Horror-Reihe. Angesiedelt in der Ära des Kalten Krieges schlüpfen bis zu vier Spieler in die Rolle von Testpersonen, die zuvor von der mysteriösen Murkoff Corporation entführt wurden. Das Ziel besteht darin, gemeinsam aus einer Forschungsanlage zu entkommen, sowohl den psychischen als auch physischen Gefahren zu strotzen und dabei nicht dem Wahnsinn zu verfallen.Gleichzeitig musste das Team einräumen, dass das Spiel nicht länger wie ursprünglich geplant in diesem Jahr erscheinen wird, sondern auf 2022 verschoben werden musste."Nach jahrelanger Entwicklung freuen wir uns darauf, mit Geoff Keighley mit dem Team von Opening Night Live zusammenzuarbeiten, um den ersten Teaser Trailer für The Outlast Trials zu präsentieren", so David Chateauneuf, Designer und Mitbegründer von Red Barrels. "Das ist ein großer Moment für uns und wir sind extrem stolz in der Position zu sein, unseren Fans und der Community einen düsteren Vorgeschmack zu geben, was sie 2022 bei The Outlast Trials erwartet."Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer