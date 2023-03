The Outlast Trials: Survival-Horror mit Koop erscheint bald im Early Access

The Outlast Trials: Horror für Singleplayer und Koop

Mitbefindet sich schon seit längerer Zeit ein dritter Teil der Horror-Reihe in Arbeit, aber bisher ohne Releasetermin. Nun ist bekannt, ab wann ihr euch erstmals imalleine oder im Koop gruseln könnt.Eigentlich sollte der, aber wurde im vergangenen Jahr ein weiteres Mal verschoben. Jetzt steht fest: Amwird The Outlast Trials bei Steam und im Epic Games Store erscheinen – jedoch zu Beginn nur im Early-Access-Programm. Für wann der finale Release geplant ist, bleibt noch abzuwarten.The Outlast Trials ist zwar der dritte Serienteil, aber erzählt eine Art Vorgeschichte zu den Ereignissen von. Im Kalten Krieg angesiedelt bekommt ihr es ein weiteres Mal mit der Murkoff Corporation zu tun, allerdings seid ihr dieses Mal kein Journalist. Stattdessen schlüpft ihr in die Rolle einer Versuchsperson und nehmt an durchaus fragwürdigen und wissenschaftlich unseriösen Tests teil, die sich unter anderen mit Gehirnwäsche und Bewusstseinsmanipulation auseinandersetzen.In den Tests seid ihr zudem nicht unbedingt auf euch allein gestellt. Zwar könnt ihr The Outlast Trials auch im Singleplayer erleben, aber alternativ gibt es einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Spielerisch bleibt sich der dritte Teil derweil treu und setzt auf Survival-Horror, bei dem ihr die Konfrontation mit Gegnern auf jeden Fall vermeiden solltet.Damit ihr die jeweiligen Tests auch überlebt, greift euch die Murkoff Corporation ein Stück weit unter die Arme und stellt verschiedene Hilfsmittel bereit. So könnt ihr unter anderem eure Stealth-Fähigkeiten verbessern oder Gegenstände nutzen, die Gegner verlangsamen und so eure Fluchtchancen erhöhen. Darüber hinaus könnt ihr euren Charakter ein Stück weit individualisieren und macht euch auf die Suche nach Dokumenten, die die unmenschliche Behandlung innerhalb der Einrichtung beweisen sollen.Wer nicht bis Mai warten möchte, kann sich übrigens schon in wenigen Tagen auf andere Art und Weise gruseln. Das. Die Vollversion folgt dann am 24. März 2023 für PC, PS4, PS5 und Xbox Series X | S.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer