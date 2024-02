The Outlast Trials: Neuer Trailer zum kommenden Release stellt die abgedrehten Bösewichte vor

The Outlast Trials: Drei Bösewichte, die euch ans Leder wollen

Nach mehreren Monaten im Early Access bereitet sichauf denvor, der bereits in wenigen Wochen erfolgt. Passend dazu liefert Entwickler Red Barrels nun einen, der euch die vermutlich abgedrehtesten Bösewichte der Spielereihe vorstellt.Schon die beiden Vorgänger haben bekanntermaßen nicht mit verrückten Antagonisten gegeizt, die den jeweiligen Hauptcharakter mehr als nur einmal wortwörtlich aufschneiden oder zerstückeln wollten. Der mittlerweilebildet diesbezüglich keine Ausnahme, obwohl eigentlich ja alles nur eine Simulation sein soll. Eine sehr grausame, wie das jüngste Video zur nahenden Veröffentlichung unterstreicht.The Outlast Trials lässt euch als Versuchsobjekt der durchtriebenen und unethischen Murkoff Corporation einigedurchleben – immer und immer wieder. Ziel sei es, die Psyche von Menschen unter extremen Angst- und Stressbedingungen zu untersuchen, weshalb ihr als Spieler in sehr unangenehme Situationen und Aufgaben geworfen werdet.In jeder der verschiedenen "Programme", wie die einzelnen Einsätze genannt werden, bekommt ihr es mit einem der bisherzu tun: Entweder Leland Coyle, ein korrupter und sadistischer Polizist, welcher keine Sekunde zögert, seinen Schockstab einzusetzen, oder Mother Gooseberry, eine psychisch-labile Ex-Moderatorin von Kindershows. Letztere wird jederzeit von ihrer Bauchredner-Puppe begleitet, die eine alternative Persönlichkeit ihrerseits darstellt.Zum Glück müsst ihr euch dem Horror von The Outlast Trials nicht unbedingt alleine stellen. Anders als die beiden Vorgänger könnt ihr den dritten Serienteil immit bis zu drei Freunden erleben und euch gegenseitig unterstützen, um nicht in die Fänge von Coyle oder Gooseberry zu geraten. Allerdings derzeit nur auf dem PC und im Early Access.Erst amwird The Outlast Trials den Sprung zur Vollversion wagen und dann auch fürunderscheinen. Wir haben im letzten Jahr bereits einen Blick auf die Early Access-Version geworfen und verraten euch in