The Suicide of Rachel Foster: Mystery-Adventure mit Horror-Elementen angekündigt - 4Players.de

Daedalic Entertainment hat sich die Publishing-Rechte an The Suicide of Rachel Foster des italienischen Entwicklers One-o-One Games gesichert haben. Das narrative Adventure erscheint am 19. Februar 2020 auf PC ( Steam ; Preis: 16,99 Euro). Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen im Laufe des Jahres folgen.The Suicide of Rachel Foster soll eine Geschichte von Liebe und Täuschung erzählen, in der eine junge Frau in die Heimat ihrer Kindheit zurückkehrt, um mit ihrer Vergangenheit abzuschließen. Dabei bringt sie Licht in die Todesumstände des Titelcharakters Rachel. Die Spieler erkunden ein altes Berghotel, in dem die Frau aufgrund eines Schneesturms festsitzt. Während der Reise stellt ein einsamer FEMA-Agent (Federal Emergency Management Agency) die einzige Unterstützung dar und hilft beim Entwirren des Geheimnisses um Rachels Tod.Letztes aktuelles Video: Trailer