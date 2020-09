The Suicide of Rachel Foster: Mystery-Thriller startet auf PS4 und Xbox One

Ein weitläufiges und detailliertes Hotel, das es auf der Suche nach den Familiengeheimnissen zu erkunden gilt

Binaurales Audio für ein wahrhaft immersives Erlebnis

Faszinierendes, bewegendes und erwachsenes Storytelling

Vielschichtiger narrativer Thriller, der Mystery- und Horror-Elemente miteinander verbindet

Am 9. September 2020 haben Daedalic Entertainment und ONE-O-ONE GAMES den bereits für PC (zum Test ) erschienenen First-Person-Thriller The Suicide of Rachel Foster auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und Microsoft Store kostet jeweils 19,99 Euro.Spielbeschreibung des Herstellers: "The Suicide of Rachel Foster ist eine intensive First-Person-Spurensuche nach der Wahrheit, in der sich Melancholie und Nostalgie zu einer faszinierenden Geschichte vereinigen. Das immersive Erlebnis bietet eine vielschichtige Story, ein von den Entscheidungen des Spielers beeinflusstes Ende und binaurales Audio, das die Spannung während des Abenteuers aufrechterhält.Der einzigartige Thriller erzählt die Geschichte von Nicole, einer jungen Frau, die dem letzten Wunsch ihrer Mutter folgend die dunkle Vergangenheit ihrer Familie untersucht. Während sie die Geheimnisse um den Selbstmord des Teenagers Rachel entwirrt, wird sie auf dem einsamen Berg eingeschneit und muss das verlassene Hotel ihrer Familie erkunden. Sie weiß, dass ihr Vater eine Rolle in Rachels Geschichte gespielt hat und macht sich mit der Unterstützung eines jungen FEMA-Agenten daran, die Wahrheit ein für alle Mal aufzudecken."Als Hauptfeatures werden genannt:Letztes aktuelles Video: PS4Trailer