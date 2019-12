I Am Jesus Christ: "Realistische Simulation" von der Taufe bis zur Auferstehung angekündigt - 4Players.de

Screenshot - I Am Jesus Christ (PC) Screenshot - I Am Jesus Christ (PC) Screenshot - I Am Jesus Christ (PC) Screenshot - I Am Jesus Christ (PC) Screenshot - I Am Jesus Christ (PC)

SimulaM (Entwickler) und PlayWay S.A. (Publisher) haben I Am Jesus Christ für PC via Steam angekündigt. Das Spiel wird als "realistische Simulation" beschrieben, die von Geschichten aus dem Neuen Testament der Bibel inspiriert wurde. Es umfasst die Zeit von der Taufe Jesu Christi bis zur Auferstehung.In der offenen Spielwelt soll man "alle Wunder", die Jesus Christus zugeschrieben werden, vollbringen können. Über 30 Wunder sind geplant. So wird man mit Satan in der Wüste kämpfen, Dämonen exorzieren, Kranke heilen, Nahrung aus dem Nichts erzeugen, über Wasser gehen und einen Sturm im Meer beruhigen können. Durch Beten soll man laut den Entwicklern die nötige Superkraft ("Holy Spirit") erhalten. Außerdem wird ein "realistischer Kampf gegen Satan" verspochen. Auch Kreuzigung und Auferstehung sollen thematisiert werden. Ein Releasetermin wurde nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Trailer