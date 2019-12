Twin Peaks VR: VR-Abenteuer für HTC Vive, Oculus Rift und Valve Index - 4Players.de

Screenshot - Twin Peaks VR (HTCVive) Screenshot - Twin Peaks VR (HTCVive) Screenshot - Twin Peaks VR (HTCVive) Screenshot - Twin Peaks VR (HTCVive) Screenshot - Twin Peaks VR (HTCVive) Screenshot - Twin Peaks VR (HTCVive) Screenshot - Twin Peaks VR (HTCVive) Screenshot - Twin Peaks VR (HTCVive) Screenshot - Twin Peaks VR (HTCVive) Screenshot - Twin Peaks VR (HTCVive)

Noch im Dezember 2019 soll Twin Peaks VR für HTC Vive, Oculus Rift und Valve Index via Steam und Oculus Store erscheinen. Das Spiel basiert auf der Fernsehserie von David Lynch und Mark Frost.Die Spieler können einschlägige Orte der Serie in der virtuellen Realität betreten, darunter den Red Room, Glastonbury Grove, Sheriff's Department und Glass Box Observation. Laut Showtime und Entwickler Collider Games wird man verschiedene Rätsel lösen und viele Easter Eggs aus der Show entdecken können. Auch David Lynch ist in den Entwicklungsprozess involviert.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer