Door in the Woods: ASCII-basiertes Roguelike für PC erschienen - 4Players.de

Screenshot - Door in the Woods (PC) Screenshot - Door in the Woods (PC) Screenshot - Door in the Woods (PC) Screenshot - Door in the Woods (PC) Screenshot - Door in the Woods (PC)

Am 4. Dezember 2019 hat Tomasz Waclawek sein ASCII-basiertes Roguelike Door in the Woods für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 11. Dezember ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,37 Euro statt 8,19 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 80 Prozent von 65 Reviews positiv).Waclawek beschreibt den Titel als vom Lovecraft-Mythos inspiriertes Open-World-Roguelike, in dem jedes mögliche Endzeitszenario wahr geworden sei - von der Zombie-Apokalypse über eine Alien-Invasion bis hin zum Erwachen der Großen Alten. Als Spieler kämpfe man darum, zu überleben und den Verstand nicht zu verlieren. Neben der offenen Spielwelt werden Tag-/Nachtwechsel, Crafting sowie "fragwürdige Design-Entscheidungen" versprochen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer