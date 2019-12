Radial-G: Proteus: Futuristischer Röhren-Raser bekommt einen Ableger für Oculus Quest - 4Players.de

Entwickler Tammeka Games und Publisher Things3D haben es nicht nur auf der Rennstrecke eilig. Auch ihr Future-Racer Radial-G ( zum PSVR-Test ) bekommt noch vor Weihnachten (nämlich am 17. Dezember) einen Ableger für Oculus Quest. Radial-G: Proteus wirkt eine ganze Ecke bunter als die eher gedeckten Farben des Vorbilds.Inhaltlich scheint man sich aber am Original zu orientieren. Zum Start gibt es laut Uploadvr.com acht Spielmodi (inklusive Combat und Elimination), neun Half-Pipe-artige Röhren-Strecken, einen neuen Soundtrack, freischaltbare Schiffe in drei Geschwindigkeitsklassen sowie einen Karriere-Modus.Zu Beginn soll der Online-Multiplayer noch fehlen, er wird offenbar erst deutlich später nachgereicht. Bereits im ersten Quartal 2020 soll es ein Update mit einem neuen Bosskampf-Modus, mehr Tracks, einer längeren Kampagne sowie mehr freischaltbaren Schiffen geben.