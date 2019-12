Total Tank Simulator: Auf Physik basierendes Taktikkampfspiel für PC angekündigt - 4Players.de

Stufe 1: 50.000 auf der Wunschliste = Geheimwaffen oder Spezialtaktik-Einheiten werden für jede der Original-Fraktionen zur Verfügung gestellt.

Stufe 2: 75.000 auf der Wunschliste = Geheimwaffen oder Spezialtaktik-Einheiten + Offiziere + eine Woche lang 10% Veröffentlichungsrabatt.

Stufe 3: 150.000 auf der Wunschliste = Geheimwaffen oder Spezialtaktik-Einheiten + Offiziere + eine Woche lang 25% Veröffentlichungsrabatt."

Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC)

505 Games (Publisher) und Noobz from Poland (Entwickler) haben den Total Tank Simulator für PC ( Steam ) angekündigt. Das auf Physik basierende Kampfspiel, das sich nicht ausschließlich um Panzer drehen wird, soll 2020 erscheinen.Als Kommandant schickt man allerlei Einheiten wie Panzer, Flugzeuge und Infanterie in taktische Echtzeit-Schlachten im Zweiten Weltkrieg. Man kann aber auch gezielt die Kontrolle über die Einheiten übernehmen und diese aus der Ego-Perspektive selbst steuern. Die Schlachten finden auf komplett zerstörbaren Karten in verschiedenen Umgebungen statt. Neben einer Kampagne mit sechs verschiedenen spielbaren Fraktionen wird es einen Sandbox-Modus und einen Überlebensmodus (Shadow) geben.Letztes aktuelles Video: Ankündigung505 Games schreibt weiter: "Noch vor dem Start erhält die Community der Steam-Gamer dank einer Werbeaktion des Publishers 505 Games die Möglichkeit, den Preis von Total Tank Simulator bei Veröffentlichung mitzugestalten, indem sie Wunschlisten-Stufen erreicht, die besondere Rabatte freischalten werden. Bei Freischaltung jeder Stufe werden außerdem bestimmte Spielobjekte erhältlich sein.