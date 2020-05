Total Tank Simulator: Die physikbasierten Panzereinsätze im Zweiten Weltkrieg haben begonnen

Kampagnen-Modus: Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Befehlshabers einer von sechs Nationen (Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Polen und UdSSR) in einer Reihe von Schlachten auf Karten, die von entscheidenden Momenten der Weltgeschichte inspiriert wurden. Mit in den Schlachten gewonnenen Mitteln und Forschungspunkten kann man neue Einheiten erlangen und die eigene Macht stärken.

Sandbox-Modus: Simulation von Schlachten auf beliebigen verfügbaren Karten, um der Kreativität und Vorstellungskraft im eigenen Tempo freien Lauf zu lassen.

Schatten-Modus: Hier werden die Spieler herausgefordert, ihre bisherigen erfolgreichen Einsätze mit steigender Schwierigkeit pro Sieg zu bezwingen, um an den eigenen Strategien zu feilen.

Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC) Screenshot - Total Tank Simulator (PC)

Am 20. Mai 2020 haben Noobz from Poland und 505 Games die physikbasierte Kriegssimulation Total Tank Simulator für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 27. Mai ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 76 Prozent von 464 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "Total Tank Simulator mischt taktisches und strategisches Gameplay mit First-Person-Shooter-Elementen und bietet eine einzigartige Gelegenheit, in drei Spielmodi auf viele verschiedene Arten zu spielen und zu kämpfen. In jedem Modus können die Spieler Militärstreitkräfte aus einer Auswahl von mehr als 200 Einheitentypen auf 50 komplett zerstörbaren Karten strategisch positionieren und einsetzen. Sobald die Schlacht beginnt, können die Spieler sehen, wie die auf Physik basierende Simulation ausgeführt wird. Spieler, die lieber an der Action an der Front teilnehmen, können auch die Kontrolle über einzelne Einheiten übernehmen und jederzeit zwischen individuellen Einheiten auf dem Schlachtfeld in der Ego-Perspektive wechseln, darunter Panzer, Soldaten, Flugzeuge und mehr!"Als Features werden genannt: