Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle: Remaster für PlayStation 4 und Xbox One bestätigt - 4Players.de

Sega hat das Bayonetta & Vanquish Bundle zum zehnjährigen Jubiläum der beiden Spiele angekündigt. Das Doppelpack soll am 18. Februar 2020 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Sowohl Bayonetta als auch Vanquish werden in 4K-Auflösung mit 60 fps auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X spielbar sein. In der Pressemitteilung ist von einem "Remaster" die Rede. Das Paket soll 39,99 Euro kosten. Die Spiele sollen einzeln für jeweils 24,99 Euro angeboten werden.Letztes aktuelles Video: Trailer"Alle physischen Exemplare des Bayonetta-&-Vanquish-Bundles zum 10-jährigen Jubiläum sind in einem geprägten Steelbook mit brandneuen KeyArts für Bayonetta und Vanquish enthalten. Dieses KeyArt wurde speziell für das 10-jährige Jubiläum des Künstlers Dan Dussault unter Aufsicht des Bayonetta-Regisseurs Hideki Kamiya, PlatinumGames und SEGA geschaffen", schreibt der Publisher.Weapons Van zur Kollaboration: "Dies war ein Traumprojekt für uns bei Weapons Van, und wir können SEGA nicht genug für diese Gelegenheit danken, unsere künstlerische Ausrichtung auf die Cover des Bayonetta-&-Vanquish-10th-Anniversary-Bundles anzuwenden. Wir lieben beide Titel und haben Dan Dussault von Hand ausgewählt, weil wir wussten, dass er ihnen mit seiner Liebe zum Detail und seiner Fähigkeit, Bewegung in seiner Kunst einzufangen gerecht wird."