Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle: Remaster für PS4 und Xbox One veröffentlicht

Das Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle ist für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden (Preis: 39,99 Euro; digital und physisch). Sowohl Bayonetta als auch Vanquish werden in 4K-Auflösung mit 60 fps auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X spielbar sein. In der Pressemitteilung ist von einem "Remaster" die Rede. Beide Spiele sind auch einzeln für jeweils 24,99 Euro erhältlich. Unser Test befindet sich in Arbeit.Für die Remaster-Umsetzung war das Armature Studio verantwortlich. Zum Verkaufsstart schreiben die Entwickler: "Armature Studio hat sich mit PlatinumGames und Sega of America zusammengetan, um Bayonetta und Vanquish auf die Xbox One- und PlayStation 4-Konsolen zu portieren. Dabei bleibt die stilisierte, intensive Action und die einzigartige Grafik jedes Spiels erhalten, während die Framerate auf 60 fps erhöht und 4K-Auflösungen auf der Xbox One X und PlayStation 4 Pro unterstützt werden. Im Rahmen der Portierung des Spiels hat Armature beide Spiele auf eine moderne 64-Bit-Architektur aktualisiert, einschließlich der von den Spielen verwendeten Middleware. Armature arbeitete eng mit den ursprünglichen Entwicklern zusammen, um ihre Vision für die Spiele auf moderner Hardware zu verwirklichen und jeden Titel mit visuellen Verbesserungen und Politur zu aktualisieren."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer