11 bit studios: Interview: Spiele-Standort Polen und warum deutsche Entwickler auf das falsche Pferd gesetzt haben

Im vierten und letzten Teil der Interview-Reihe mit Pawel Miechowski (Partnerships Manager) von den 11 bit studios geht es um die unterschiedliche Entwicklung von Deutschland und Polen als Standort für Spiele-Entwickler. Laut Miechowski setzten viele Entwickler aus Deutschland zu stark auf den Mobile-Markt und Browsergames.Pawel Miechowski: Polen hat eine recht lange Tradition, Spiele zu entwickeln, vor allem für ein Land, das vor 30 Jahren eine kommunistische Wirtschaft sowie einen wirtschaftlichen Zusammenbruch hatte. Aber schon damals tauchten die ersten Amateurteams auf oder sogar die ersten richtigen Unternehmen wurden in dieser Branche gegründet (obwohl nicht viele überlebten). Es gab immer ein sehr hohes Ausbildungsniveau in Mathematik und bei Programmierkursen an den Universitäten, so dass gut ausgebildete Programmierer so gut wie immer bei uns zu finden waren.In den 90er-Jahren, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, wurde eine recht ansehnliche Anzahl professioneller Spieleentwicklungsstudios gegründet, darunter Techland und Metropolis Software, von denen die Kernmitglieder letztendlich später die 11 bit Studios gründeten. Diese Firmen wuchsen langsam, aber stetig. Mit der Zeit verließen also die Mitarbeiter ihre Unternehmen, um neue, eigene Studios zu gründen. Die Spieleentwickler-Szene hier wächst seit 30 Jahren organisch und gedeiht weiter.Das organische Wachstum könnte der Schlüssel sein. In Deutschland bestand das Problem darin, dass irgendwann riesige Investitionen in Browsergames oder Free-to-play-Handyspiele geflossen sind und es viele erfahrene Leute in diesen Teil der Branche zog. Und das geschah kurz vor dem Aufstieg der Indie-Szene und der Explosion des digitalen Vertriebs - Steam, Konsolen-Stores und so weiter. Plötzlich stellte sich heraus, dass der Markt für so viele Browsergame-Firmen viel zu klein war. Die riesigen Investitionen stellten sich als Blase heraus. Viele talentierte Menschen verloren ihren Arbeitsplatz und letztendlich fehlte in Deutschland der Schwung, als die Indie-Szene aufstieg. Man beachte aber trotzdem, wie riesig die deutsche Wirtschaft ist und wie viele Studios es tatsächlich gibt. Aber ja, im Vergleich dazu gibt es in Polen eine stattliche Anzahl erfolgreicher Studios ...Pawel Miechowski: Nicht wirklich, ich würde sogar sagen, es ist eher das Gegenteil. Da die Industrie in Polen organisch gewachsen ist und aus der gleichen "Quelle/Wurzel" stammt, kennt jeder jeden - und die Szene ist sehr gut organisiert und auch sehr solidarisch. Aber das ist nichts Besonderes, das es nur in Polen gibt. Es gibt etwas Großartiges in dieser Branche, die aufgeschlossene Menschen zusammenbringt, die hilfsbereit und gewillt sind, Wissen zu teilen - und sie ist sehr international. Es ist ein einzigartiges Umfeld. Ich liebe es.Pawel Miechowski: Ja, jetzt ist es schwierig. Vor zehn Jahren war es nicht so schlimm, aber jetzt, da auch die Wirtschaft in ziemlich guter Verfassung ist - obwohl leider die ganze Welt mit den Folgen der schrecklichen Viruspandemie konfrontiert wird - und da es so viele florierende Studios gibt, von winzigen bis hin zu riesigen Unternehmen, ist es schwierig, Mitarbeiter zu finden. Das ist der Grund, warum so viele Fachkräfte aus der ganzen Welt nach Polen ziehen. Die Unternehmen stellen ein, die talentierten Teams sind hier ansässig, die Gehälter sind wirklich gut und die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich zum Westen immer noch sehr niedrig. Polen ist ein sehr attraktiver Ort geworden, um hierher zu kommen und hier zu arbeiten ... vor allem in der Spielindustrie. Aber es ist schwierig, qualifizierte Mitarbeiter vor Ort zu finden, deshalb versuchen die Studios, immer mehr Spezialisten aus der ganzen Welt einzustellen.