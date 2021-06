11 bit studios: Frostpunk-Entwickler enthüllen im August ihr neues Spiel

Mit Frostpunk erschufen die 11 bit studios vor drei Jahren einen richtig guten Aufbaustrategietitel, der unangenehme moralische Fragen stellte (zum Test des Hauptspiels und der Erweiterung " Der Letzte Herbst "). Mit einem noch nicht sonderlich aussagekräftigen Teaser-Trailer deuteten die Entwickler heute an, was im Studio als nächstes anstehen wird. Am 12. August soll der neue Titel enthüllt werden, dessen Youtube-Video von folgenden poetischen Zeilen begleitet wird:"Das von der Steppdecke aus Schnee bedeckte Ödland wirkt leise, ruhig, so schlummernd, als spiele der Wind sein Wiegenlied. Die purpurnen Narben jedoch kennzeichnen das Schlachtfeld für kostbare Dinge, die es wert sind, Allianzen zu brechen. Entdeckt die Wahrheit am 12. August."Für weitere Infos verweist das Studio auf der offiziellen Website bereits auf einen Newsletter.