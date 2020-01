Super Crush KO: Arcade-Brawler für PC und Switch ist kampfbereit

Der kanadische Entwickler Vertex Pop ( Graceful Explosion Machine ) hat seinen 2D-Brawler Super Crush KO , in dem man seine entführte Katze aus den Fängen tödlicher Roboter und die Menschheit vor der KI-Apokalypse retten muss, am 16. Januar 2020 für Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Bis zum 23. Januar wird sowohl im eShop (12,59 Euro statt 13,99 Euro) als auch auf Steam (11,24 Euro statt 12,49 Euro) noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Super Crush KO steuern die Spieler Karen, eine ebenso zähe wie modebewusste Kämpferin, die in einer farbenfrohen Welt lebt, die von Robotern überrannt wird. Karen muss sich dieser Gefahr annehmen und die Gegner durch Schläge, Tritte und Fernkampfmanöver in einer nicht enden wollenden flüssigen Serie von Attacken ausschalten, um ihre geliebte Katze Chubbz zu retten - und, wo sie nun mal schon dabei ist, die Menschheit dazu.Die Visuals bestehen aus wunderschönen, handgezeichneten Grafiken, einer Pastellpalette und einem eingängigen Soundtrack. Die Kombination ergibt ein Actionspiel zum Wohlfühlen, unterstützt durch helle und stylishe Ästhetik. Durch die unglaublichen Möglichkeiten Kombos aneinanderzureihen und Highscores zu jagen, ist Super Crush KO immer wieder eine Rückkehr für die Spieler wert und sie werden immer und immer wieder versuchen, die superschwer zu erreichenden S-Ränge zu knacken!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer