Naraka: Bladepoint: Beta im April geplant, Spielszenen-Trailer veröffentlicht

Es gibt Neuigkeiten für die Schlachten mit 60 Kriegern im PC-Titel Naraka: Bladepoint . Entwickler 24 Entertainment will laut Steam von Freitag, 23. April bis zum Sonntag, 25. April einen weltweiten Betatest starten, für den man sich hier einschreiben kann. Der Release ist im Sommer 2021 geplant."In Naraka: Bladepoint werden die Spieler jeden Angriff spüren und all ihr Können und Arsenal auffahren, um den Sieg zu erreichen. Unsere Teams haben visuell etwas Erstaunliches erschaffen, das Fans von Mehrspieler-Online-Kämpfen sofort anspricht."In der Steam-Beschreibung geht man noch ein Stück weiter und spricht von einer komplett neuen Erfahrung hinsichtlich Kampf und Welterkundung sowie zugänglichen Block- und Ausweichmechaniken, bei denen es vor allem auf schnelles Timing ankommen soll. Genau wie bei Sekiro: Shadows Die Twice wird man außerdem über einen Greifhaken verfügen, wenn man sich durch die Region Morus schnetzelt.