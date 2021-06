Naraka: Bladepoint: Battle-Royale-Schnetzelei startet im August; finale Beta steht bevor

Naraka: Bladepoint wird weltweit am 12. August für PC veröffentlicht. Das haben 24 Entertainment und NetEase Games im Rahmen der PC Gaming Show verkündet, wo man einen neuen Trailer zum Battle-Royale-Spiel mit Fokus auf Nahkämpfe im Gepäck hatte, in dem der Einsatz verschiedener Waffen demonstriert wurde. Bis zum Release erhalten Vorbesteller die Heldin Yoto Hime und ein exklusives Outfit für Tarka Ji.Darüber hinaus weist der Hersteller darauf hin, dass die finale Beta bevorsteht: Zwischen dem 16. und 22. Juni darf man ein letztes Mal gegen bis zu 60 Mitspieler um sein Überleben kämpfen und die Server einem Stresstest unterziehen. Die Beta-Version soll rechtzeitig über die Store-Seite bei Steam zum Download angeboten werden. Eine Vorbestellung ist zur Teilnahme nicht nötig.Letztes aktuelles Video: New Weapon Trailer