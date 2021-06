Naraka: Bladepoint: Demo der Battle-Royale-Schnetzelei erfreut sich großer Beliebtheit

Die mit Abstand beliebteste Demo bei dem aktuell laufenden Steam-Spielevorschau-Event ist Naraka: Bladepoint von 24 Entertainment und NetEase Games Montréal. Zu Spitzenzeiten waren mehr als 171.000 Spieler gleichzeitig in der Demo-Version aktiv ( SteamDB ). Aktuell spielen mehr als 135.0443 Nutzer die Demo. Die Probierversion wird noch bis zum 22. Juni zur Verfügung stehen - wie auch alle anderen Demos des digitalen Festivals bei Steam ( wir berichteten ). Die Demo könnt ihr hier runterladen Naraka: Bladepoint wird weltweit am 12. August für PC veröffentlicht (ab 19,99 Euro). Das Battle-Royale-Spiel für 60 Teilnehmer ist in einer asiatischen Umgebung angesiedelt und setzt im Gegensatz zu vielen anderen Titeln des Last-Man-Standing-Spieltyps auf waffenbasierte Nahkämpfe, während sich die Charaktere agil in der Umgebung bewegen und auch via Greifhaken fortbewegen können. Es soll außerdem reichlich Spielraum für Hinterhalte und überraschende Attacken geben. In der Steam-Beschreibung spricht 24 Entertainment (Entwickler) von einer komplett neuen Erfahrung hinsichtlich des Kampfes und Welterkundung sowie von zugänglichen Block- und Ausweichmechaniken, bei denen es vor allem auf schnelles Timing ankommen soll. Ganz ohne Fernkampf kommt das Spiel aber nicht aus.Letztes aktuelles Video: New Weapon Trailer