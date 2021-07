Naraka: Bladepoint: Battle-Royale-Schnetzelei erscheint auch für PS5 und andere Konsolen

Naraka: Bladepoint, die Battle-Royale-Action mit Fokus auf Nahkampf, wird auch für Konsolen erscheinen. Das hat 24 Entertainment angekündigt. Allerdings gibt es bisher weder einen konkreten Releasetermin noch eine genaue Angaben zu den Konsolen-Plattformen, auf denen man sich in die Gefechte stürzen darf.Nur eines steht fest: Die PlayStation 5 wird auf jeden Fall dazugehören. Denn IGN hat bereits einen Clip mit ersten Exklusiv-Spielszenen aus dieser Fassung parat, in denen das Tutorial gespielt wird:Am PC startet die Battle-Royale-Schnetzelei am 12. August. Sie wird dann sowohl bei Steam als auch im Epic Games Store erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: New Weapon Trailer