Naraka: Bladepoint: Morgiges Update bringt 1v1-Modus à la Bloodsport

Für Naraka: Bladepoint wird morgen ein Update mit einem weiteren Spielmodus erscheinen. Im neuen 1v1-Modus wird man sich in Duellen à la Bloodsport stellen und die Gegner ausschließlich im Nahkampf besiegen müssen. Man tritt dabei in einem Ring mit 16 anderen Spielern an und muss jedes einzelne 1v1-Match gewinnen, um das Finale zu erreichen. Es gibt aber einen Haken: Man kann nicht denselben Helden oder dieselbe Waffe verwenden, die man im vorherigen Kampf benutzt hat. Dank erhöhter "Nahkampf-Resistenzen" sollen die Kämpfe ein intensiveres Hin und Her bieten - mit mehr Chancen auf Ausweichmanöver und Comebacks in letzter Minute. Die Spieler können ihre normalen Fähigkeiten einsetzen, Ultimates sind jedoch deaktiviert. Schafft man es, in die letzte Runde, wird das Finale im Best-of-Three-Modus ausgetragen. Eine Runde soll maximal 75 Sekunden dauern.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer