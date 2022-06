Naraka: Bladepoint: Ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar

Neuer Modus, neue Waffen und Release für die PS5

Schon heute feiert Naraka: Bladepoint endlich sein Konsolen-Release. Als erstes im Zuge des Xbox Game Pass, wie vor wenigen Tagen auf dem Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 bekannt gegeben wurde.Auch für die PlayStation 5 soll es bald soweit sein, berichtete IGN bereits im vergangenen Jahr. Der erfrischende Battle-Royale-Titel konzentriert sich dabei auf einige innovative Elemente, wie beispielsweise ausgeprägten Nahkampf, und knackte erst kürzlich die Zehn-Millionen-Spieler-Marke auf Steam. Darüber hinaus wurde es bei den Golden Joystick-Awards für die Kategorie "Bestes Multiplayer-Spiel" nominiert.Mit dem Start von Naraka: Bladepoint auf der Xbox Series X und S kommt im Übrigen eine neue Waffe, auf die wir uns einstellen können: die Dual Blades. Sowohl schnelle Hiebe als auch vollständig aufgeladene Schläge sind mit ihr möglich. Neben den scharfen Klingen bietet das Spiel auch noch einen völlig neuen Kampagnenmodus, der schon bald hinzugefügt werden soll. In jenem stellt ihr euch mit einem Team aus drei Freunden in spannenden Szenarien frischen Feinden in den Weg.Während sich Xbox-Besitzer schon jetzt die Katanas um die Ohren schlagen können, müssen sich alle anderen Konsoleros wohl noch etwas gedulden. Wann Naraka: Bladepoint für die PlayStation 5 erscheint soll, ist bislang noch nicht konkreter bekannt.