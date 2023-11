Naraka: Bladepoint: Nahkampf-Battle Royale stellt neuen Spielerrekord auf

Naraka: Bladepoint - Digitales Dankeschön wegen 40 Millionen Spielern

Das Battle Royale-Genre gehört mittlerweile ja bekanntlich zu den erfolgversprechendsten, wenn es um Spielerzahlen geht. Neben Spitzenreitern wieoderbehauptet sich offenbar aber auchDas vor gut zwei Jahre erschienenesetzt im Gegensatz zur Konkurrenz nicht auf Pistolen und Gewehre, sondern zahlreiche Nahkampfwaffen, mit denen ihr euch in direkten Konfrontationen eins auf den Latz gebt. Offenbar ein Erfolgsrezept, denn Naraka Bladepoint hat unlängstmiteinen neuen persönlichen Rekord aufgestellt.Die frohe Kunde verbreitete das Team von Entwicklerstudio 24 Entertainment in den sozialen Medien und im Steam-Forum , wo man sich für diebedankt. 40 Millionen Spieler weltweit sei „ohne euch nicht möglich gewesen“, so die Entwickler. Als Dank gibt es für alle, die sich das nächste Mal einloggen,, während man auf Twitter zusätzlich ein Gewinnspiel veranstaltet.Wie sich die Zahl genau zusammensetzt, lässt sich derweil nicht nachvollziehen. Auf SteamDB sind von Drittanbieternzu finden, die bei der Anzahl der Naraka Bladepoint-Besitzer auf Steam von Zahlen zwischen zwei und knapp 14 Millionen sprechen. Alsscheint das Battle Royale mit Schwertern und Fäusten auf Valves Distributionsplattform aber tatsächlich beeindruckende Erfolge zu verzeichnen.In den letzten 24 Stunden verzeichnete Naraka Bladepoint am stärksten Punktund landet auf der Rangliste der Battle Royales damit auf dem dritten Platz, nur hintermit 450.000 und Apex Legends mit 300.000 Spielern. Im Juni 2022– diedürfte ebenfalls ihren Teil zu den 40 Millionen Spielern beigetragen haben.