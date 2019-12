The Survivalists: Survival-Sandbox mit Affenarmee angekündigt - 4Players.de

Bei der Nintendo-Indie-Showcase ist The Survivalists von Team17 angekündigt worden. Das Spiel wird als Survival-lite-Sandbox im Universum von The Escapists beschrieben. Es soll im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.The Survivalists kombiniert das Sammeln und Herstellen von Gegenständen, den Bau von Basen, Landwirtschaft und Survival-Elemente mit dem Abrichten von Affen, damit man sich eine Affenarmee aufbauen kann, die einem beim Sammeln von Materialien, beim Bauen von Gebäuden und beim Zurückschlagen von Angreifern hilft. Bis zu vier Personen können an dem kooperativen Abenteuer (online und lokal) teilnehmen."In diesem Survival-Spiel, das im Universum von The Escapists spielt, musst du basteln, bauen, Landwirtschaft betreiben und Affen abrichten (ja, richtig gelesen!), um die prozedural generierten Inseln zu erkunden. Abenteuer, unzählige Möglichkeiten und jede Menge Geheimnisse erwarten dich in dieser Sandbox-artigen Welt. Doch nicht jeder wird dir freundlich begegnen. Wehre alle Bedrohungen ab, um zu überleben. Die Insel lebt! Die Welt von The Survivalists steht nie still: Tag folgt auf Nacht, Zeit und Wetter ändern sich und Tiere und Fanatiker lassen dir keine ruhige Minute."Letztes aktuelles Video: Ankündigung