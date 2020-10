The Survivalists: Der Kampf ums Überleben hat begonnen

Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC) Screenshot - The Survivalists (PC)

Am 8. bzw. 9. Oktober 2020 haben Team17 ihr im Universum von The Escapists angesiedeltes Survival-Abenteuer The Survivalists für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und iOS ( Apple Arcade veröffentlicht . Der Download via Steam Microsoft Store und eShop kostet jeweils 24,99 Euro. Auf PC und Switch steht außerdem eine kostenlose Demo bereit. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "ausgeglichen" (aktuell sind 51 Prozent von 465 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Eine Welt voller Abenteuer und Möglichkeiten: Die Insel lebt! Deine neu gefundene Heimat hat einen fortlaufenden Tag-/Nacht-Zyklus - erforsche sie und enthülle ihre Geheimnisse. Wenn du essen willst, wirst du die hier Tiere jagen müssen. Aber Vorsicht, sonst wirst du selbst zum Gejagten! Triff eine Reihe mythischer Gegner, die sich nicht unbedingt freuen werden, dich zu sehen. Erhalte Aufgaben von einem geheimnisvollen Fremden oder finde sie am Strand an Land gespült. Bereite dich auf die beschwerliche Reise in die prozedural erstellte Wildnis vor und schlage dich durch eine Reihe von Biomen. Hier ist jedes Abenteuer absolut einzigartig.Baut zusammen, überlebt zusammen: Die Gefahren der Insel sind dir zu viel? Du möchtest deine Baumeisterkünste mit deinen Freunden teilen? The Survivalists ist wie geschaffen für dich! Begib dich auf gemeinsame Abenteuer, sammle Beute, handle und überlebe gemeinsam mit bis zu drei weiteren Schiffbrüchigen auf diesem Inselparadies.Ein echtes Affentheater: Wenn du einen Bauarbeiter, einen Holzfäller oder sogar einen Soldaten brauchst: Die Affen auf der Insel können gezähmt und ausgebildet werden, um dir bei den täglichen Aufgaben oder Angriffen auf gegnerische Lager zu helfen! Das Nachahmer-System bietet eine Reihe von Funktionen, die von deinen bananenaffinen Freunden erfüllt werden können. Affenverwaltung ist wichtig, wenn du die Herausforderungen der Insel überleben willst.Die Axt auf der Insel erspart den Zimmermann: Nur wenn du lernst, die Ressourcen um dich herum zu nutzen, kannst du überleben. Ob du jetzt eine primitive Axt zusammenzimmerst, um Holz zu hacken oder dir einen erfrischenden Fruchtsmoothie mixt, um dem Hunger Herr zu werden; du entdeckst mit Sicherheit reichlich Rezepte, mit denen sich deine Möglichkeiten in Sachen Essen, Gegenstände und Gebäude schnell erweitern.Ein echter Spießrutenlauf: Du willst ein episches Schwert an die Wand deiner Hütte hängen oder den heranstürmenden Fieslingen zeigen, was eine Harke ist? Vielleicht findest du ja in einem der auf der Insel verteilten Tempel genau das Richtige dafür. Aber es wird nicht leicht, die Beute in die Finger zu kriegen, also musst du dich gut vorbereiten, du Schatzjäger."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer