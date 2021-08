Axiom Verge 2: Startschuss für die Fortsetzung des Metroidvania-Abenteuers

Screenshot - Axiom Verge 2 (Switch) Screenshot - Axiom Verge 2 (Switch) Screenshot - Axiom Verge 2 (Switch) Screenshot - Axiom Verge 2 (Switch) Screenshot - Axiom Verge 2 (Switch) Screenshot - Axiom Verge 2 (Switch)

Am 11. August 2021 hat Thomas Happ Games den 2D-Plattformer Axiom Verge 2 für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Die PS5-Umsetzung des Axiom-Verge -Nachfolgers soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen . Via Epic Games Store und eShop wird im Gegensatz zum PlayStation Store ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,19 Euro statt 17,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Du hast vielleicht Axiom Verge gespielt oder gehört, dass es als Maßstab für Indie-Action-Explorationsspiele gilt. Diese lang erwartete Fortsetzung erweitert das Universum mit komplett neuen Charakteren, Fähigkeiten und Gameplay.Indra, die Milliardärin hinter dem weltweiten Globe 3 Konglomerat, begibt sich in die Antarktis, um das Verschwinden ihrer Tochter zu untersuchen, findet sich aber schließlich in einer völlig anderen Realität wieder, infiziert von parasitären Maschinen, die ihr sowohl helfen als auch sie verwirren. Wo ist sie? Wer ist die mysteriöse Person, die sie vom anderen Ende des Computerterminals aus anspornt?Erforsche eine alternative, erdähnliche Welt mit den Ruinen einer alten Hightech-Zivilisation. Hacke Maschinen. Kämpfe mit Monstern. Benutze deine ferngesteuerte Drohne, um den Bruch zu betreten, eine parallele, aber verbundene Realität, die mit ihren eigenen Gefahren gefüllt ist. Du wirst jeden Zentimeter nach den versteckten Gegenständen und Upgrades absuchen wollen, die du zum Überleben brauchst."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer