Forza Motorsport 8 (Arbeitstitel): Gerüchte: Bisher ehrgeizigstes Turn-10-Projekt, 3D-Wolken & Fotogrammetrie

Turn 10 Studios has quietly grown to the largest size the studio has ever been and is working on the most ambitious Forza Motorsport yet.



New tidbits:

- almost all assets being created with photogrammetry

- early dev on a new skybox tech similar to RDR2 https://t.co/mWWEgk1iF6 pic.twitter.com/vXZsaT42IK



— Klobrille (@klobrille) April 23, 2020





Turn 10 has started work (early development) on a new rendering tech for the sky & clouds. Right now ForzaTech has a clever yet flat HDR video tech for the sky. They want rendered clouds within the world in real-time. Example Red Dead Redemption given.https://t.co/9y2rEcvVZU



— Klobrille (@klobrille) April 23, 2020

Die Turn 10 Studios arbeiten derzeit am nächsten Teil der Forza-Motorsport-Reihe. Laut Klobrille, einem für gewöhnlich gut informierten Kenner der Xbox Game Studios, hat das Studio die Mitarbeiterzahl weiter aufgestockt. Mittlerweile sei die Spiele-Schmiede so groß wie noch nie zuvor. Die letzte bekannte Mitarbeiterzahl: Im Oktober 2014 (zwischen Forza Motorsport 5 und 6) beschäftigte das Studio etwa 100 Vollzeitmitarbeiter sowie zwischen 100 und 200 "befristete Mitarbeiter". Bei LinkedIn werden aktuell 129 Mitarbeiter gelistet, wobei das Unternehmen in die Kategorie "201 bis 500 Mitarbeiter" eingestuft wurde. Das 2001 gegründete Studio soll an dem bisher ehrgeizigsten Forza-Motorsport-Projekt arbeiten.Demnach werden alle Assets (Grafik und Co.) für das Spiel mithilfe von Fotogrammetrie erstellt. Bei der Fotogrammetrie werden ( viele ) Fotos von zu vermessenden bzw. abzubildenden Objekten in der realen Welt gemacht. Damit idealerweise alle Details des Objekts eingefangen werden, müssen (sehr) viele Foto aus unterschiedlichen Perspektiven gemacht werden. Mit spezieller Software werden diese Bilder dann zusammengesetzt und zu digitalen 3D-Objekten aufbereitet - in etwa wie Panorama-Fotografie mithilfe unterschiedlicher Einzelbilder, nur von einem 3D-Objekt.Außerdem wird der Himmel (Skybox) in dem Rennspiel sehr wahrscheinlich mit einer 3D-Wolken-Technologie realisiert, die sich an Red Dead Redemption 2 orientieren könnte. Die Entwickler haben laut Klobrille mit der Arbeit an einer neuen Rendering-Technologie für Himmel und Wolken begonnen. Im Moment nutzt die ForzaTech-Engine eine clevere, aber flache HDR-Technik für den Himmel. Im nächsten Teil sollen aber die Wolken in Echtzeit gerendert werden, was die Grundlage für eine bessere und realistische Beleuchtung bilden würde.