Forza Motorsport: Neue Spielkonzepte sollen "Spieler verbinden"

Beim Xbox Showcase gab es weder viel zum neuen Forza Motorsport zu sehen noch detaillierte Angaben, welchen Weg Turn 10 bei der Rennspiel-Serie einschlagen will. Ein paar zusätzliche Info-Häppchen liefert immerhin Creative Director Chris Esaki in einem neuen Youtube-Video, das laut DualShockers auf dem Forza-Kanal hochgeladen wurde.Demnach scheint man großen Wert darauf zu legen, dass sich Spieler miteinander verbinden, Freundschaften aufbauen und Communities entstehen. Tatsächlich will man neue Spielkonzepte innerhalb der Reihe einführen, die einzig darauf abzielen sollen, die Spieler bei dieser "Vernetzung" zu unterstützen. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass beim neuen Forza Motorsport ein noch größerer Fokus auf die Online-Komponente gelegt werden dürfte - in welcher Form auch immer.Im Zuge der offiziellen Ankündigung wurde mitgeteilt, dass man sich noch in einem recht frühen Stadium der Entwicklung befindet. Die geplante Veröffentlichung auf Xbox Series X und PC dürfte also noch etwas auf sich warten lassen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer