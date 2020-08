Forza Motorsport: Soll Smart Delivery unterstützen

th3orist schrieb am 05.08.2020 um 10:25 Uhr

Ich hoffe schwer dass dieses Spiel nicht für die auslaufenden Konsolen erscheinen wird. Würde es jetzt im November kommen, hätte ichs noch verstanden. Aber wenn es wirklich in 2 Jahren erst kommt, so wie viele vermuten, dann wärs Mist. Das Spiel so zu programmieren dass es auf einer 1TF Maschine in 1080/60 läuft bedeutet dass daran gar nichts "next gen" sein wird außer bisschen Raytracing. Und das wäre mir zu wenig. Ich erwarte next gen grafik in jeder Hinsicht. Texturen, Wetter, Effekte, Modelle, Geometrie und nicht etwas was auf einer dann schon 9 Jahre alten Kiste noch laufen können soll.