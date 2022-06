Forza Motorsport: Im Frühjahr 2023 wird losgerast

Ernsthafte Konkurrenz für Gran Turismo 7?

Kalter Boden, heißer Reifen

Endlich Boxenstopps und Reifenmischungen

Mit dem neuesten Teil der Simcade-Serie Forza Motorsport verabschiedet sich der Entwickler zwar von der Nummerierung, am runderneuerten und deutlich aufgewerteten Inhalt ändert das glücklicherweise nichts.Das neue Forza Motorsport soll seinen Vorgänger in schier allen Punkten übertreffen und das bis jetzt beste Rennspiel-Erlebnis der Reihe bieten. Besonders die Fahrphysik, die laut den Entwicklern um den Faktor 48 genauer und realistischer sein soll, wurde grundlegend überarbeitet.Das ebenfalls runderneuerte, dynamische Wetter- und Temperatur-System wirkt sich in Forza Motorsport massiv auf das Fahrverhalten der Boliden auf der Rennstrecke aus. Eine kalte Oberfläche sorgt natürlicherweise für weniger Grip, auch die Umgebungstemperatur hat großen Einfluss auf die verschiedensten Aspekte eurer Rennsemmel. Im Showcase waren neben dem Publikums-Liebling Maple Valley auch die Rennpisten von Lacuna Seca und Circuit de Spa-Francorchamps zu sehen, mit dem Kyalami Grand Prix Circuit, feiert eine ganze neue Strecke ihr Debut.Was Fans der Serie so richtig aus den Sitzen riss, waren mit Sicherheit die brandneuen Boxenstopp-Features, die in allen Vorgängern schmerzlich vermisst wurden. Nun gehört das perfekte Zusammenspiel der fein animierten Boxencrew und die Wahl der richtigen Reifenmischung zum richtigen Zeitpunkt zum Tagesprogramm eines Forza-Rennfahrers. Natürlich wurde auch an der Optik des Rennspektakels drastisch geschraubt, dank dem Einsatz von Raytracing sind laut Turn 10 noch nie dagewesene grafische Details in der goldenen Heatwrap, dem eloxierten Aluminium und Kohlefasern am Fahrzeug erkennbar.Besonders in den Motorräumen mit ihrer komplexen Lichtreflexion komme das Raytracing wunderbar zur Geltung. Auch Fahrzeugschäden werden in Forza Motorsport authentisch eingefangen: Man kann beobachten wie der Lack an freiliegenden und erhöhten Kanten abblättert, wie die Räder abgeschliffen werden und wie sich Schmutz nach und nach auf der Karosserie ablagert.Forza Motorsport erscheint im Frühjahr 2023 für PC, und Xbox Series S|X. Gamepass-Abonnenten düsen ab dem ersten Tag los, ohne einen Cent für das Spiel zu bezahlen.