Forza Motorsport: Internetzwang für Kampagne und Fortschritt bestätigt

Forza Motorsport: Ohne Internet gibt es keine Kampagne

Release in wenigen Monaten

Im Oktober darf wieder gerast werden, denn dann erscheintfürund die. Allerdings wird sich der Rennspaß wohl in Grenzen halten, wenn ihrhabt.Offiziell und rein technisch gesehen gibt es in Forza Motorsport keinen. Dennoch werdet ihr einen Großteil des Rennspiels nicht spielen können, wenn ihr nur offline zockt, wie Entwickler Turn 10 in einem neuen Video verrät. Der gesamte Spielfortschritt ist zwingend an Online-Server gebunden.In der von Turn 10 und Playground Games regelmäßigen Livestream-Veranstaltung Forza Monthly gab Chris Esaki, der Creative Director für das neue Forza Motorsport, einen tieferen Einblick in das Rennspiel. Dabei kam auch das Thema auf, ob der mittlerweile achte Serienteil offline spielbar sein wird beziehungsweise ob eine dauerhafte Internetverbindung notwendig sein wird."Das Spiel wurde so konzipiert, dass es im Laufe der Zeit leicht angepasst und um neue Inhalte erweitert werden kann. Es geht wirklich darum, ein faires und sicheres Erlebnis überall im Spiel zu gewährleisten. Daher wird jeder Fortschritt im Spiel auf unseren Servern gespeichert, um die Integrität des gesamten Spielerlebnisses zu unterstützen", heißt es von Esaki. Dies gilt auch für die Kampagne, denn schließlich wird darüber ebenfalls ein Fortschritt erzielt, der anschließend auf den Servern gespeichert wird.Es wird, so Esaki weiter, auch Offline-Möglichkeiten geben, wie zum Beispiel der Free Play-Modus, bei dem ihr einzelne Rennen gegen die KI fahren könnt. Aber sobald es darum geht, neue Autos freizuschalten oder sonst irgendeinen Fortschritt zu erzielen, müsst ihr zwingend mit dem Internet verbunden sein.Mit dieser Entscheidung steht Turn 10 übrigens nicht alleine da: Auch beim Sony-Konkurrentenist ein Großteil des Spiels an eine Online-Verbindung geknüpft. Offline-Spieler können lediglich einzelne Modi und eine arg beschnittene Kampagne spielen. Bricht die eigene Verbindung ab oder sind die Spielserver offline, dann kann der Spielspaß schnell zum Frust werden.Und was passiert, wenn eines Tages die Online-Server abgeschaltet werden, steht noch auf einem ganz anderen, bisher unbeschriebenen Blatt. Wer trotzdem Lust auf Forza Motorsport hat, muss sich noch bis zumgedulden. Dann wird das Rennspiel für PC und Xbox Series X | S erscheinen, wie