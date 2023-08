Forza Motorsport: Fans der Forza-Reihe fragen sich, ob es einen lokalen Multiplayer geben wird

Forza Motorsport: Kein Splitscreen, damit die Grafik nicht leidet

Beihandelt es sich um ein neues Rennspiel und den insgesamt achten Titel der Forza-Reihe, das am 10. Oktober 2023 erscheint. Die Entwicklerhaben nun in ihrem monatlichen Stream verraten, wie es um einen Splitscreen-Modus zum Launch des Spiels steht.Dieser Modus sei „wirklich schwierig zu implementieren“ weshalb Microsoft zum Launch von Forza Motorsport erstmalanbietet.Ihre Entscheidung, sich erstmal von einem lokalen Multiplayer in Forza Motorsport zu distanzieren, sollen Microsoft aufgrund der Grafik getroffen haben. Creative Director Chris Esaki erklärte, dasund die Überarbeitung der Rendering-Engine einen Splitscreen-Modus derzeit kompliziert gestalten. Ob der Modus in Zukunft noch kommt, wissen wir nicht.Auch einenundwird es beim „Featured Multiplayer“ in dem Rennspiel erstmal nicht geben. Auf die KI wolle man erstmal verzichten, weil zu starke KI-Gegner den Safety-Wert eines menschlichen Spielers verändern könne. Dafür erntete Microsoft besonders viel Kritik unter dem Video bei Youtube . Spieler wünschen sich, die KI wenigstens in privaten Lobbies verwenden zu können.Alssieht Forza Motorsport nochmal ganz anders aus. Es wird als CarPG bezeichnet, also RPG mit Cars, und ihr müsst euer Auto leveln. Das passiert, indem ihr es fahrt, ganz einfach. Als Karriere wird der sogenannte „Builders Cup“ bezeichnet, der aus unterschiedlichen Playlists mit jeweils verschiedenen Fahrzeugen und Strecken bestehen soll.g, da sich offline keine Fortschritte in der Karriere erzielen lassen.Viele Spieler in der Kommentarspalte unter dem Youtube-Video freuen sich sehr auf Forza Motorsport.t, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Insgesamt soll es 500 Stück geben.