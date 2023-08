Forza Motorsport: Entwickler geben Systemanforderungen in drei verschiedenen Stufen bekannt

Forza Motorsport: Die idealen Systemanforderungen verlangen eurem PC einiges ab

Minimale Systemanforderungen

CPU: Intel i5-8400 2,8 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 3,2GHz

GPU: Nvidia GTX 1060 (6 GB) oder AMD RX 5500 XT (4 GB)

RAM: 8 GB

Speicherplatz: 130 GB SSD

Empfohlene Systemanforderungen (hohe Einstellungen)

CPU: Intel i5-11600k oder AMD Ryzen 5 5600X

GPU: Nvidia RTX 2080 Ti (8 GB) oder AMD RX 6800 XT (8 GB)

RAM: 16 GB

Speicherplatz: 130 GB SSD

Ideale Systemanforderungen (Ultra-Einstellungen)

CPU: Intel i7-11700k oder AMD Ryzen 7 5800X

GPU: Nvidia RTX 4080 (16 GB) oder AMD RX 7900XT (16 GB)

RAM: 16 GB

Speicherplatz: 130 GB NVMe SSD

Lange lässtnicht mehr auf sich warten, schon imsoll die Rennspielreihe in die nächste Runde gehen. Wie immer mit einer beeindruckenden, die den Lack der Luxus-Karosserien im richtigen Licht glänzen lassen soll.Doch eine derartig aufpolierte Optik verlangt natürlich auch ihren Preis: Wer Forza Motorsport in seiner vollen Pracht erleben möchte, der muss demdes Titels erst einmal mit ordentlich Power unter der Haube seines Gaming-PCs strotzen. Dies verraten die von Entwickler Turn 10 offiziell bekanntgegebenenKlar, nicht jeder ist daran interessiert, ein solches Grafik-Monster, wie Forza Motorsport eines zu werden scheint, unbedingt in den allerhöchsten Auflösungen und mit maximalen Details spielen zu müssen, um Spaß zu haben. Für diejenigen unter euch, die ihre Erfüllung auf der Rennstrecke jedoch nur auf diesem Wege finden, empfehlen wir noch einmal einen kurzen, bevor es auf die Piste geht.Ob euer Gaming-PC auch wirklich genügend „Pferdestärken“ für den neuesten Teil der Forza-Reihe mitbringt, erfahrt ihr mit einem kurzen Blick auf diedes Spiels. Hier greifen euch die Entwickler unter die Arme, haben sie doch gleich drei verschiedene Kategorien parat: dieundVoraussetzungen, die sich nach den jeweils gewähltenim Spiel richten.Unschwer zu erkennen, benötigt ihr einen Gaming-PC aus dem, wenn ihr Forza Motorsport mit den Ultra-Einstellungen spielen wollt. Hier ist nicht nur eine schnellevon Nöten, sondern vor allem die erforderliche Grafik-Power schlägt mit einervon Nvidia oder ihrem AMD-Pendant besonders teuer zu Buche. Die minimalen ebenso wie die empfohlenen Einstellungen dürften aber für viele Hobby-Zocker, die nicht so viel Geld für die Hardware in die Hand nehmen möchten, zu bewältigen sein - immerhin ist die RTX 2080 Ti schon seit einiger Zeit auf dem Markt und 16 Gigabyte RAM oder eine SSD gehören fast schon zum Standard.Auf welchesich bei den jeweiligen Angaben bezogen wurde, ist nicht ganz klar. Wir gehen allerdings mal davon aus, dass zumindest bei den Ultra-Einstellungen auch auf einen 4K-Monitor gesetzt werden dürfte, während womöglich bei den mittleren und den niedrigeren Einstellungen ein WQHD- beziehungsweise ein Full HD-Monitor zum Einsatz kam., wissen wir hingegen ganz sicher.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer