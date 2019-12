Frostpunk: The Last Autumn: Die Vorgeschichte (DLC) wird im Januar 2020 erzählt - 4Players.de

Frostpunk: The Last Autumn, die zweite und größte Erweiterung aus dem Season Pass von Frostpunk, wird am 21. Januar 2020 für PC erscheinen. Die Download-Erweiterungen werden auch später für Konsolen erscheinen.The Last Autumn erzählt die Vorgeschichte von Frostpunk, also bevor die Welt von Schnee und Eis verschlungen wurde. Man soll die letzten Anstrengungen des "British Empire" nachspielen und einen Generator bauen, der die eigenen Leute vor der Natur beschützen soll. Neue Gebäude, Technologien, Gesetze, soziale Herausforderungen und schwierige Entscheidungen sind geplant."Der letzte Herbst ist ein Wendepunkt im Frostpunk-Universum. Die Erweiterung gewährt einen Einblick in die Ereignisse von Standort 113 und die Anstrengungen der Bewohner, den Generator fertigzustellen, bevor die Erde von einem eiskalten Schleier überzogen wurde. Diese Erweiterung zur Vorgeschichte des Frostpunk-Universums führt eine neue Umgebung, neue Gesetzesbücher, einzigartige Technologien und eine Vielzahl neuer Gebäude ein – all das trägt auf unkonventionelle Weise zur Entwicklung der Gesellschaft und der Stadt bei. Die Führung einer Gruppe von Ingenieuren, die an einem der größten technologischen Wunder der Welt arbeiten - einem Generator - erfordert, dass du dich an außergewöhnliche Situationen anpassen kannst. Als Anführer von Standort 113 solltest du stets aufs Beste hoffen und dich auf das Schlimmste vorbereiten. Für Königin und Vaterland!"Der Season Pass umfasst drei Erweiterungen. Die erste Erweiterung "The Rifts" ist bereits veröffentlicht worden. Sie kann auch einzeln für 4,99 Dollar gekauft werden. "The Rifts" umfasst eine neue Karte für den Endlos-Modus, auf der man seine Stadt in einem sehr zerklüfteten Gebiet mit Brücken aufbauen muss. "The Last Autumn" ist der zweite Zusatzinhalt. Das dritte Add-on trägt den kryptischen Titel "Project TVADGYCGJR". Es soll in den ersten Monaten des nächsten Jahres folgen.