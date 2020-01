Frostpunk: The Last Autumn: PC-Start der zweiten Erweiterung erfolgt

Am 21. Januar 2020 haben die 11bit studios mit Frostpunk: The Last Autumn die zweite DLC-Erweiterung aus dem Season Pass von Frostpunk , das aktuell stark vergünstigt erworben werden kann, für PC veröffentlicht. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen später folgen. Einzeln kostet das via Steam GOG und Humble Store erhältliche Add-on 16,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 92 Prozent von 64 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,3 von fünf Sternen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Der letzte Herbst ist ein Wendepunkt im Frostpunk-Universum. Die Erweiterung gewährt einen Einblick in die Ereignisse von Standort 113 und die Anstrengungen der Bewohner, den Generator fertigzustellen, bevor die Erde von einem eiskalten Schleier überzogen wurde. Diese Erweiterung zur Vorgeschichte des Frostpunk-Universums führt eine neue Umgebung, neue Gesetzesbücher, einzigartige Technologien und eine Vielzahl neuer Gebäude ein - all das trägt auf unkonventionelle Weise zur Entwicklung der Gesellschaft und der Stadt bei. Die Führung einer Gruppe von Ingenieuren, die an einem der größten technologischen Wunder der Welt arbeiten – einem Generator – erfordert, dass du dich an außergewöhnliche Situationen anpassen kannst. Als Anführer von Standort 113 solltest du stets aufs Beste hoffen und dich auf das Schlimmste vorbereiten. Für Königin und Vaterland!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC